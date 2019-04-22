Общество

Комитет гордумы по ЖКХ согласовал переназначение Александра Коростелева директором ПТС на новый срок

Сегодня, 23 апреля, состоялось заседание комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под председательством заместителя главы города Пскова Сергея Гаврилова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Елена Жгут, председатель городской контрольно-счетной палаты Василий Гончар, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов, депутаты Псковской городской Думы Денис Иванов, Григорий Турчин, Юлия Пожидаева, Елена Маницкая, руководители органов и структурных подразделений администрации.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры директора муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Александра Коростелева на новый срок в связи с истечением срока действия предыдущего трудового договора.

Кроме того, комитетом были рассмотрены и вынесены на сессию ряд вопросов о согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципалитета, о даче согласия администрации города на закрепление на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Горводоканал» муниципального имущества.

Депутат Денис Иванов выступил с инициативой об усилении контроля за работой управляющих компаний в рамках исполнения ими Правил благоустройства и озеленения города Пскова.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 23-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 30 апреля.