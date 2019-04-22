Общество

Белорусскую колбасу не пропустили в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора

Специалистами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Лобок запрещен ввоз 115 килограммов колбасы, которая следовала автомобильным транспортом из Республики Беларусь для дальнейшей реализации на территории Псковской области. Товар, согласно маркировке, произведен белорусскими предприятиями ОАО «Брестский мясокомбинат» и ОАО «Гродненский мясокомбинат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами ведомства выявлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, инспекторами Управления установлен факт нарушения правил транспортировки продукции, требующей соблюдения температурного режима – в транспортном средстве отсутствовало холодильное оборудование.

По факту выявленного нарушения в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

Перемещение готовой мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.