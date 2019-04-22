Общество

В Великих Луках открылась выставка к 370-летию пожарной охраны России

22 апреля в пожарно-спасательной части №5 г. Великие Луки открылась выставочная экспозиция, посвященная 370-пожарной охраны России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, экспозиция организована старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам Ильей Никитиным при активной поддержке руководства ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области».

Посетители выставки смогут ознакомиться с историей пожарной охраны г. Великие Луки, осмотреть военную униформу сотрудников пожарной охраны с 1982 года по 1995 год (повседневная, парадная, зимняя). Также в экспозиции представлены боевая одежда пожарных, средства защиты, пожарный инструмент и инвентарь 1960-1990 годов, используемый пожарными при тушении пожаров. Имеется на выставке и реконструкция рабочего стола инспектора Государственного пожарного надзора периода времени 1980-1990 гг, на котором размещены образцы документов, составляемых государственными инспекторами, печатная машинка и канцелярские принадлежности тех времен.

Вниманию посетителей представлены пропагандистские плакаты 1980-х годов по пожарной безопасности, литература и нормативные документы по пожарной безопасности, действовавшие в те времена. Особое место в экспозиции занимают фотографии, вырезки из газет и документы из личных архивов ветеранов пожарной охраны, которые приняли самое деятельное участие в организации выставки.