Общество

Михаил Ведерников участвует в конференции по вопросам безопасности дорожного движения в Сколково

В инновационном центре «Сколково» начала свою работу конференция «Безопасная дорога. Стратегия безопасности дорожного движения до 2024 года». В ее работе принимают участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в работе конференции принимает участие губернатор Михаил Ведерников.

Официальные лица открыли выставку инноваций в области безопасности дорожного движения. На уличной экспозиции представлен автомобиль «Лаборатории безопасности», комплексной программы, которая реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД России, Российским Союзом Автостраховщиков при поддержке министерства образования и Транспорта РФ. Тренировочный автомобиль позволяет проводить занятия по безопасности для людей разных возрастов. Внутри есть все необходимое для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки.

Особый интерес зрителей вызвал автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности», представленный МВД России. Юные инспекторы движения продемонстрировали, как работает тренажер и действие ремней безопасности при дорожной аварии либо резком торможении, — для этого салон оборудован специальной системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Кроме того, автобус укомплектован необходимыми наглядными материалами и мультимедийной аппаратурой для демонстрации обучающих фильмов. Такие необычные занятия, проводимые в игровой форме, пользуются большой популярностью у детей.

Помимо этого, в ходе уличной экспозиции Центром организации дорожного движения Москвы представлены машины дорожного патруля, электрический мобильный комплекс фотовидеофиксации, цифровой комплекс поста весового контроля, мобильное табло отображения информации. Государственная компания «Автодор» продемонстрировала фургон аварийного комиссара, который помогает автомобилистам при любых происшествиях на скоростных трассах.

Зрители также увидели вертолет для оказания экстренной медицинской помощи при ДТП, который способен выполнять посадку непосредственно на дорожное полотно.

На выставке широко представлен спектр новых материалов, современных технических решений, применяемых при строительстве, реконструкции и ремонтах дорог и существенно влияющих на безопасность.