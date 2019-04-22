Общество

Ольга Милонаец награждена медалью ФАС России «За отличие в службе 3 степени»

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец награждена медалью ФАС России «За отличие в службе 3 степени». Об этом сообщается в аккаунте псковского УФАС в фейсбуке.

Награда Ольге Милонаец вручена сегодня, 23 апреля, в рамках расширенного совещания ФАС России.

«Это высокая оценка деятельности всего нашего коллектива», - отмечают сотрудники псковского управления.

Ольга Милонаец в 1993 году окончила Псковский педагогический институт, а в 1998 году – Московский открытый социальный университет. С 1999 года работала специалистом отдела антимонопольных расследований товарных рынков, главным специалистом отдела по защите прав потребителей и контролю за рекламой Псковского территориального управления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

С 2002 по 2006 год - управляющая по маркетингу, управляющая по маркетингу и рекламой ГУП «Псковалко», ГУП Псковской области «Псковалко». Начальник отдела маркетинга ЗАО «Псковпищепром».

С 2007 года занимала должности главного специалиста-эксперта отдела финансовых рынков, рекламы и естественных монополий, заместителя начальника отдела антимонопольного контроля и рекламы. С 2009 года - заместитель руководителя Псковского УФАС России.

С 28 января 2014 года назначена исполняющей обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, после чего возглавила управление в статусе руководителя.