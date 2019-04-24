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Александр Козловский о поправках в 44-й федеральный закон в сфере госзакупок в культуре, строительстве и медицине

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 22 апреля. Гость студии - депутат Госдумы от Псковской области, председатель Псковского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним свежие поправки в 44-й федеральный закон «О контрактной системе в сфере госзакупок» в сфере культуры, строительства и лекарственного обеспечения. Также обсудили закон, усиливающий ответственность водителей за оставление места аварии, и законопроект, изменяющий систему расчета доплат к пенсии ветеранов Великой Отечественной войны. Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в Пскове полдень, в студии «Эхо Москвы» в Пскове Любовь Кузнецова и программа «Гайд-парк». Сегодня гость нашей студии - депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский. Добрый день, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Здравствуйте.

Любовь Кузнецова: Стало доброй традицией собираться здесь и обсуждать повестку последних заседаний Государственной Думы, где принимаются интересные экономические, социальные законопроекты, либо вносятся поправки. Самые важные, самые насущные законопроекты - именно им и посвящен наш сегодняшний разговор. В первой декаде апреля Госдума в третьем окончательном чтении приняла пакет поправок в 44 Федеральный закон о закупках в сфере культуры. Поясните нам чуть подробнее, какие были к этому предпосылки и чего касаются эти поправки.

Александр Козловский: В первую очередь, я бы хотел пояснить радиослушателям: несмотря на то, что я работаю в комитете по экономике и промышленности, более 60% законопроектов проходят через наш комитет. Он является самым большим и касается не только всех секторов экономики, но и вообще всех сфер нашей обыденной жизни, в том числе и культуры, и медицины. 44-й ФЗ - это основной закон, по которому мы работаем. Больше 50% законопроектов связаны с поправками в 44-й ФЗ. Большинство из них мы прорабатываем, и они не всегда проходят. Но вот это как раз то исключение, когда в сфере культуры были приняты существенные поправки. Мне кажется, этот законопроект на сегодняшний день будет полезен не только каким-то большим учреждениям культуры - Большому театру, Малому театру или каким-то столичным. Он направлен на то, чтобы облегчить жизнь вообще всем учреждениям культуры - сельским домам культуры, в том числе, находящимся в наших районах на территории Псковщины. Этот законопроект был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, вместе с нашими грандами в области культуры, например, Александром Калягиным, который выступал в Государственной Думе на пленарном заседании и пояснял необходимость этого законопроекта. Хотелось бы сразу отметить, что законопроект был принят единогласно, в самые кратчайшие сроки - буквально за неделю, за три пленарных заседания мы его доработали. Работали наши коллеги из комитета культуры, в том числе на них легла основная работа по согласованию с министерством финансов этих поправок, потому что они являются экспертами в области работы учреждений культуры. Такая совместная работа дала плодотворные результаты - законопроект был принят. В течение 90 дней после публикования эти поправки будут действовать на всей территории Российской Федерации.

Любовь Кузнецова: Нужно честно признаться, что 44-й закон, за эти без малого 5 лет, которые он действует на территории нашей страны и охватывает буквально все сферы деятельности, касается товаров, услуг, закупок и всего прочего, кто только не ругал, особенно на этапе внедрения. Это было очень непривычно - вот так решать дела. И тогда, когда впервые прозвучало о том, что нужно вносить в него поправки, отдельные представители СМИ говорили о том, что, наверное, в целом «снесут» закон. Настолько он несостоятелен, что должен быть переформатирован. Но, посмотрев на то, что вы и ваши коллеги сделали, наверное, речь идет о приведении в соответствие с жизнью, а не о какой-то системе сноса или отказа от этого закона. Сама жизнь, наверное, эти поправки продиктовала?

Александр Козловский: Вообще, идея 44 ФЗ - это в первую очередь сделать закупки конкурентными. Чтобы уйти от единоличного решения одного руководителя государственного предприятия. Сама идея достойна и понимания, и уважения, и необходимости. Другое дело, что везде есть нюансы. Проживая действие этого закона, мы начинаем понимать эти нюансы, поэтому закон находится в постоянной доработке. Если судить со стороны госучреждений, есть достаточно много препятствий, и, наверное, необходимо будет вносить изменения. А если смотреть со стороны предпринимателей, которые производят ту или иную продукцию, какое-то оборудование или услуги, то именно благодаря этому закону есть возможность выйти на рынки. Раньше не все могли оказывать эти услуги учреждениям, особенно, если ты находишься не рядом с этой организацией. На сегодняшний день этот закон действует на всей территории РФ и позволяет участвовать в любом конкурсе любой организации, производящей тот или иной продукт. Поэтому необходимость 44 ФЗ она актуальна, другое дело, что он несовершенен, но у нас всегда есть возможность его доработать. Такие доработки мы провели 10 апреля, он был окончательно принят. Хотелось бы озвучить основные изменения. Во первых, была увеличена сумма закупки для учреждений культуры: единовременно от единственного поставщика с 4 тысяч до 600 тысяч рублей. Также увеличен годовой объем возможных закупок: с 20 млн до 30 млн рублей, теперь можно закупать у единственного поставщика не только произведения литературы и искусства, но и права на их публичное исполнение и на фонограммы. Или, например, устанавливается возможность купить у единственного поставщика необходимое для создания выставочной экспозиции, сценических эффектов, товаров и услуг, связанных с инновационными технологиями. Это очень важный момент, как мне кажется, в современной нашей жизни. Ну еще там есть ряд поправок, которые облегчают жизнь учреждениям культуры. Самое главное, что этот ФЗ коснулся Псковской области. У нас учреждения культуры находятся не только в городе Пскове, но и в районах, в городе Великие Луки. Я считаю, что благодаря этому законопроекту, мы облегчили их жизнь, может быть, не до конца, но у нас еще есть время.

Любовь Кузнецова: Процесс совершенствования начался, а это самое главное.

Александр Козловский: Мы будем и дальше с помощью экспертного сообщества изучать и вносить новые поправки.

Любовь Кузнецова: Впрочем поправки коснулись не только сферы культуры и это стоит подчеркнуть. В частности, упрощена система получения лекарств тяжелобольным людям, то есть и сфера здравоохранения, и здоровьесбережения. Очень много заявляется об увеличении продолжительности жизни. И, наверное, сейчас, потихонечку вы и ваши коллеги над этим работают. Поясните нам, пожалуйста, поправки для лекарственного обеспечения тяжелобольным людям, кого коснутся, кому помогут?

Александр Козловский: Поправка в 44 ФЗ по одной из самых значимых сфер - здравоохранения, которые вы сейчас упомянули. Теперь закупку лекарств на сумму до миллиона рублей можно будет осуществлять без проведения конкурсных процедур. Речь идет о препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии, то есть для тяжелобольных людей. Например, это случаи индивидуальной непереносимости аналогов. В настоящее время такие закупки можно сделать на сумму 200 тысяч рублей, мы увеличили сумму до миллиона. Это тоже существенно. Время идет, когда принимался закон, стоимость лекарственных средств была одна, а сейчас она увеличилась.

Любовь Кузнецова: То есть инфляционная составляющая тоже здесь учитывалась?

Александр Козловский: Конечно. В пять раз сумма увеличена, я думаю, что это облегчит жизнь и врачам, которые назначают эти препараты и, в первую очередь, нашим гражданам.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, не обсуждалось, когда вносились поправки, что нужно сделать 44 ФЗ для сферы здравоохранения и лекарственного обеспечения более гибким? Потому что мы все прекрасно понимаем и видим, есть жалобы, в Псковской области в том числе. В начале года сообщали о том, что чуть припаздывает закупка, и люди остаются без жизненно необходимых препараторов или вынуждены их покупать за свои средства. Тоже, наверное, нужно этот люфт убирать?

Александр Козловский: Здесь, конечно, дорабатывать законопроект нужно. Но я хотел бы обратить внимание на деятельность профильных комитетов и медицинских учреждений. Потому что очень важно вовремя объявить и провести все процедуры, которых требует 44 ФЗ. Мы пеняем на этот закон, но сами не делаем то возможное, что в этом законе предполагается. Благодаря тому, что вовремя не объявляются торги или некачественно подготавливается конкурсная документация, какие-то всевозможные согласования и запросы, а сроки в это время уходят. А чиновники пеняют на этот закон, поэтому я считаю, что здесь необходимо повысить ответственность тех, кто принимает эти решения и тех, кто организовывает эти торги и закупку этих лекарств. Очень многое зависит от них. Здесь мы должны двигаться в двух направлениях и повышать качество проведения самих торгов, и совершенствовать законодательство.

Любовь Кузнецова: Переходим к еще одной сфере нашей жизнедеятельности - экономике, где также в последнее время вы работали и приняли поправки - это сфера строительства. Как на ваш взгляд поправки отразятся на процессе торгов в этой сфере? Немного поясните, чего они касаются?

Александр Козловский: Прежде всего для торгов в сфере строительства и капремонта вводится предквалификация участников, это служит дополнительной гарантией, что работы будут выполнены качественно. Тут речь идет о той квалификации сотрудников, которые могут проводить те или иные работы. Например, если мы говорим про Псковскую область, то есть про те памятники культуры, которые у нас есть. Если есть в штате люди с необходимыми компетенциями и документами, то такая компания может участвовать в торгах. По принятому законопроекту, хочу уточнить, что малый бизнес, хорошо зарекомендовавший себя в работе по госконтрактам, будет освобожден от обязанности предоставлять обеспечительные меры в виде залогов и гарантий. Повышается ценовой порог для коротких аукционов, в котором на подачу заявки отводится всего 7 дней - с 3 миллионов рублей до 300 млн рублей. Мне кажется, что такие поправки облегчат жизнь строителям и в первую очередь тем, что готов делать работу качественно. Это может отсеять тех, кто заходит «лишь бы участвовать»: работы пройдут, а там уже неважно. Вот такие поправки были внесены, надеюсь, что они положительно повлияют на работку всей отрасли.

Любовь Кузнецова: Подчеркнем, отрасль тоже весьма тонка и чувствительна. Впрочем капитальные ремонты не останавливаются, как не остаются и замечания людей к фирмам подрядчиков. Здесь необходимо жать на качество.

Александр Козловский: Здесь, конечно, необходимо и правильно прописывать требования к этим подрядчикам, квалификацию тех сотрудников, которые есть в штате и более внимательно за этим следить. Всего в законе не пропишешь, и мы должны понимать, что нужно ответственное отношение тех, кто прописывает и организовывает эти торги. То есть, если они намерены действительно качественно провести торги и ремонтные, строительные работы, то очень важен ответственный подход к проведению торгов.

Любовь Кузнецова: Ну и густо сдобрить общественным контролем все производимые работы. Уже есть примеры, позволю себе огласить, дом на Октябрьском проспекте, 22 в Пскове, где совет дома настолько сплотился, что даже маленьких сантиметров не дает отступить от свои требований, не принимает работы до последней капельки, требует от них сделать все, что только возможно, говоря, что раз вы пришли к нам делать капитальный ремонт, будьте любезны, сделайте его качественно.

Александр Козловский: Территориальное общественное самоуправление - это тот инструмент, который можно и нужно использовать, в том числе и для контроля. Потому что ни чиновников, ни заместителей руководителей не хватит на проведение всех контрольных мероприятий. Тем более, на сегодняшний день, когда начинают работать нацпроекты, количество строек и ремонтов увеличивается, в Пскове подготовка в Ганзе, будут дальше проходить другие мероприятия, будет проводиться реконструкция множества объектов, конечно, там никакого штата чиновников не хватит. Здесь можно использовать ту активную часть населения, которая живет у нас в городе. Они не всегда являются специалистами в той или иной сферах, но они могут отличить и увидеть, как проводятся работы. Если асфальт бросается в лужи, то они могут этот процесс остановить. Если, например, некачественно делают крышу, они это видят и могут все это контролировать, помогать городским властям, вести контроль за подрядчиками.

Любовь Кузнецова: Во всяком случае делать визуальную оценку. Ведь не всегда ведутся специфические работы. Что происходит внутри системы отопления, может быть, и не каждому человеку понятно, а течет или не течет крыши и как укладывается покрытие на кровлю - можем оценить все.

Александр Козловский: Да, или, например, замена балок, замена шифера - это все визуально видно. Контролирующие органы не смогут везде залезть и подлезть, где-то есть часть скрытых работ, которые не сразу увидишь. Конечно должны работать специалисты. Здесь опять вопрос к ответственному отношению заказчика работ. Вот как раз общественники, они могут оказать помощь руководителям муниципалитетов.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, идем дальше по тем законопроектам, которые вы и ваши коллеги проработали и приняли в последнее время. Важный социальный законопроект - это закон усиливающий ответственность водителей за оставление места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди. Очень тяжелая тема, к сожалению, в последнее время, очень много крупных аварий в нашей стране зарегистрировано. Да, к счастью, не везде человек, который стал виновником покинул место происшествия, но и таких хватает.

Александр Козловский: Да, и таких хватает, при чем они этим пользуются пробелом в законодательстве. Они уезжают, потом появляются через несколько дней, проходят освидетельствование на алкоголь в крови и получается, что вроде как у них все нормально, они были трезвые. Сейчас за оставление и не прохождение освидетельствования, они будут приравниваться к людям, которые совершили аварию в пьяном виде. Конечно, повысится их ответственность, в том числе и уголовная. Теперь есть конкретные сроки, например, срок до 4 лет, а в случае аварии с погибшими - от 2 до 7 лет, если погибли 2 человека и более - до 9 лет лишения свободы. Закон направлен на то, чтобы безнаказанными не уходили те, кто оставляет место аварии. Конечно, там еще может быть такой момент, что у кого-то может быть психологический срыв, испуг, но для этого есть медицинские экспертизы, которые вправе определить психическое состояние того, кто совершил аварию. Но тем не менее, здесь все-равно нужно будет доказывать обратное. Я считаю, что этот законопроект ужесточит контроль за теми, кто любит садиться за руль в нетрезвом виде.

Любовь Кузнецова: Он своевременен, он справедлив по отношению к тому, кто смалодушничал и уехал, и особенно к тому, кто стал пострадавшим в этой аварии?

Александр Козловский: Я считаю, что справедлив. У нас достаточно много случаев, и они резонансные, когда оставляют место аварии, потом несколько дней виновников ищут, они приходят как ни в чем не бывало и пользовались этим пробелом, проходят освидетельствование на алкоголь. Тут же работали эксперты, они изучали и пришли к выводу, что часто оставление места аварии происходит в связи с тем, что люди не всегда находятся в адекватном состоянии: либо в наркотическом опьянении, либо в алкогольном.

Любовь Кузнецова: То есть далеко не всегда мы говорим о морали, малодушии и твердости характера, здесь люди пытаются именно скрыться?

Александр Козловский: Есть же статистика, есть данные, поэтому, мне кажется, что законопроект в первую очередь направлен на ужесточение наказания для тех нарушителей, которые в нетрезвом виде совершили преступление.

Любовь Кузнецова: Ну что же, к более душевной, патриотичной теме переходим далее. В апрельские, майские дни мы всегда с воодушевлением говорим о нашем поколении победителей. Мы их поздравляем и гордимся тем, что практически у каждого из нас в семье, отцы, деды, прадеды, в той или иной степени, внесли вклад в общую Великую Победу 1945 года. Социальный законопроект, не так давно принятый Госдумой, он касается увеличением пенсии ветеранов Великой Отечественной войны. В среднем размер увеличился на 9, 5 тысяч рублей.

Александр Козловский: Да, действительно, законопроект изменяющий систему расчета доплат к пенсии ветеранов Великой Отечественной войны разработан в связи с указом президента и связна с подготовкой празднования Великой Победы. Этот закон потребует выделения из бюджета почти миллиарда рублей в 2109 году и порядка полутора миллиардов рублей в 2020 году на финансирование доплат. Пенсия ветерана войны в среднем увеличится на 9,5 тысяч рублей ежемесячно. Этот законопроект мы ждали уже давно и то, что он появился - очень радует. Я думаю, это такой подарок ветеранам к 75-летию Победы.

Любовь Кузнецова: Переходим к региональной экономической повестке. Ряд мероприятий с вашим участием проходит регулярно на территории нашей области. Недавно состоялся круглый стол на тему поддержки экспортно-ориентированных предприятий, при поддержке и содействии Российского союза промышленников и предпринимателей нашего региона. Что за мероприятие, на что нацелено и кому поможем с экспортными вещами?

Александр Козловский: Инициатором данного круглого стола был Российский экспортный центр. Мероприятие проходило в Великих Луках, также проходило некое обучение - семинар. Были озвучены те продукты, которые существуют для поддержки экспорта. У нас регион находится не в числе передовиков по экспорту, но это, наверное, еще связано с тем, что у нас небольшой регион. Тем не менее у нас есть ряд предприятий, которые на сегодняшний день по политике своего развития настроены на экспорт. Одно из таких предприятий — это «М-Конструктор» в городе Великие Луки, они были активными участниками этого круглого стола. А для других — это возможность познакомиться, обменяться опытом. Я думаю, что на сегодняшний день политика экспорта должна сработать и его количество должно увеличится. Она требует и повешения качества, выпускаемых изделий, продукции или продуктов, поэтому мероприятие своевременное. Я считаю, что они должны проходить там регулярно. Здесь нельзя останавливаться на Пскове, Великих Луках . Необходимо будет проработать вместе с РСПП, с Союзоммашем, администрацией. Губернатор — Михаил Юрьевич Ведерникоа активно поддерживает эту позицию по развитию экспорта, тем более у нас хорошее географическое расположение региона: граница с Евросоюзом, все рынки рядом. Мы должны это использовать. Кстати, ряд предприятий, которые организовывают здесь свои производственные площадки, они ориентируются на экспорт в первую очередь, и, наверное, это правильно. Поэтому об этих возможностях мы должны говорить и рассказывать, показывать какая там существует поддержка. Я думаю, что это будет давать некий толчок для тех предприятий, кто еще не задумывался над этим, но может попробовать себя в экспорте.

Любовь Кузнецова: А эта поддержка, она какого уровня? Она консультативная, финансовая, федеральная, региональная?

Александр Козловский: Поддержки разные: они и региональные, и федеральные, и финансовые, участие в выставках, компенсация части затрат по проведению аттестации, испытаний своей продукции, если таковые требуются, компенсация логистических затрат. В некоторый случаях до 60, 70, 90% затрат на логистику, потому что это тоже очень затратная часть. Поэтому речь идет о реальной поддержке, которую предприятия могут использовать в своей деятельности.

Любовь Кузнецова: Самое главное, что есть целый спектр мер. Если необходимо, можно обратиться и его получить. Вы как куратор союза машиностроителей России по региону также можете нам рассказать об интересной акции «Неделя без турникетов», которая проходит на территории нашего региона последние несколько недель. Вообще, стоит заметить, что очень многие мероприятия с детьми и подростками идут по вашей инициативе. Они посещают Государственную думу и различные предприятия, участвуют в конкурсах. Во первых, не все это делают, почему это делаете вы? Почему такой упор на подрастающее поколение? И немного о неделе без турникетов.

Александр Козловский: На сегодняшний день существует некое мнение, что не хватает рабочих мест, я убежден, что мы испытываем кадровый голод. Например, в Великих Луках и в Пскове безработица достигает примерно 0,2%. Представляете насколько это мало, если классически по учебникам безработица допускается примерно около 4% и благополучные страны они ориентируются на эту цифру. Это связано со многими аспектами, например, многие люди они не способны работать по каким-то причинам, а кто-то может заниматься хозяйством, воспитывать детей. Самое интересное то, что ребята, которые у нас выпускаются из школы, они идут и получают профессию, которая в будущем будет мало востребована. Основная задача этой акции — это показать те рабочие места, которые сегодня существуют: насколько они современные, насколько изменилось предприятие на сегодняшний день. Наверное, мы бы даже хотели, чтобы вместе с детьми приходили и родители. Потому что родители, которые раньше работали на предприятиях, они могут их помнить, как тяжелые, грязные, плохо освященные цеха. На сегодня некоторые производственные помещения приближены к операционным. Там идет специальная подготовка воздуха, обеспыливание, создается в помещениях избыточное давление, чтобы пыль со щелей не засасывало. Это большие объемы по несколько тысяч квадратных метров подготовленных площадей. На территории Псковской области находится ни одно предприятие, которое в таких условиях существует и развивается именно по такому направлению. Это действительно инновационные предприятия. Наша задача показать ребятам, что существуют рабочие специальности, которые во многом востребованы, что это действительно современные станки, оборудование, компьютеры, роботизированные комплексы, это рабочие места, связанные с современными IT-технологиями. Вот такую акцию мы проводим. Сотни детей сейчас посещают эти предприятия. Мы хотим ее продолжить и не вмещать, условно, в неделю, а делать эту работу постоянно. А то, что в Государственную думу приглашаем детей , мы также обсуждаем проблемы связанные с трудоустройством в будущем. Я считаю, что это очень важно и для самих ребят, потому что они станут полноценными гражданами нашей страны, они обучатся профессии. Хочется, чтобы профессия действительно была востребована, чтобы у них была возможность зарабатывать деньги, а не тратить время на переобучение.

Любовь Кузнецова: На этой ноте мы завершим наш сегодняшний разговор. Спасибо большое, Александр Николаевич, что приходите к нам студию и обсуждаете актуальную повестку. Хорошего дня.

Александр Козловский: До свидания.