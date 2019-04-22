Общество

Псковичей просят принять участие в подготовке «фронтовых посылок» для ветеранов и детей войны Гривского дома-интерната

6 мая ГИБДД Псковской области совместно с организаторами марафона «Добрый Псков», творческими мастерскими ПОООМС «Дети - наше будущее», псковскими бардами и неравнодушными псковичами движения «Старость в радость» проведет в Гривском доме-интернате для престарелых и инвалидов праздничную благотворительную акцию «Связь сердец и поколений», приуроченную к Дню Победы.

Участники приготовили для ветеранов и детей Великой Отечественной войны праздничный концерт с творческими номерами. Псковичи, в свою очередь, могут помочь со сбором «Фронтовых посылок» и организацией чаепития для подопечных дома-интерната.

Организаторы приготовили наборы к благотворительной акции «Связь сердец и поколений». Он, как и другие наборы «Добрых авосек», будет находиться в ТС «Пчелка» (гипермаркет «Империал»). К 25 апреля будет выложено 100 наборов, которые необходимо получить до 5 мая. Псковичам, желающим принять посильное участие в сборе, нужно при очередном посещении магазина просто оплатить пакет с продуктами на кассе и оставить его в специальной корзине в закассовой зоне.

Организаторы с наилучшими пожеланиями и благодарностью передадут эти «фронтовые посылки» ветеранам и детям войны, проживающим в Гривском доме-интернате для престарелых во время благотворительного праздника 6 мая.