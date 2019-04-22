Общество

В Пскове су-шеф зарабатывает столько же, сколько его коллеги в Новгороде и Смоленске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты су-шефов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, второй по значимости человек на кухне после шеф-повара, в Пскове в среднем получает 35 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 58 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 50 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 39 000 рублей, Великий Новгород, Смоленск - 35 000 рублей, Ленинградская область - 42 000 рублей в месяц.

Напомним, что средняя зарплата шеф-повара в Пскове составляет 57 000 рублей в месяц.