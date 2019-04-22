Общество

На сайте «Единой России» появился раздел для онлайн-обращения в комиссию партии по этике

На официальном сайте партии «Единая Россия» появился специальный раздел «Онлайн обращение», при помощи которого каждый желающий может обратиться в комиссию партии по этике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Также на странице будут публиковаться отчеты о работе комиссии, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

«Для удобства людей и оперативности получения Комиссией информации мы запустили в работу онлайн форму для подачи заявления. Новый формат приема заявлений значительно упростит взаимодействие с комиссией по этике. Каждый, кто стал свидетелем недостойного, по его мнению, поведения члена или сторонника партии, может заполнить несколько простых граф, которые позволят сформировать обращение», - рассказал парламентарий.

Также Ревенко отметил, что приоритетом Комиссии партии по этике было и остается оперативное и качественное рассмотрение каждого поступившего заявления.

«Для нас важно разобраться в каждом отдельном случае, ведь главное в работе комиссии - это объективность. Если человек действительно нарушил принятые в партии этические нормы, то он должен нести ответственность, но при этом мы должны фильтровать поступившие обращения, чтобы не подвергнуть коллег по партии оговору и клевете», - подытожил он.

В компетенцию комиссии «Единой России» по этике входит рассмотрение действий членов и сторонников партии с точки зрения этических норм.

Отметим, комиссия «Единой России» по этике была создана в декабре 2018 года решением XVIII съезда партии.