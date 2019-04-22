Общество

Братское захоронение привели в порядок псковские курсанты

В эти дни акция «Живая история» сплотила курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России и сотрудников ИК-4 УФСИН России по Псковской области, которые вместе привели в порядок братскую могилу советских воинов, погибших в боях с фашистами, в деревне Мозгирино Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Мы рады внести свой посильный вклад в приведении в порядок пусть даже небольшой части этих братских захоронений. Считаем, что историческая память должна сохраняться и передаваться из поколения в поколение», – отметил начальник курса Псковского филиала Академии ФСИН России Вадим Ильин.

Братское захоронение насчитывает 301 человека, из них офицеров – 17, сержантов и солдат – 284. На памятном знаке с перечислением имен героев Великой Отечественной войны – надпись на мемориальной доске: «Вечная слава героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Отметим, что в настоящее время на территории Псковской области насчитывается 615 захоронений времен Великой Отечественной войны. Это в основном братские могилы, в которых покоится прах десятков, сотен, а иногда и тысяч наших соотечественников.