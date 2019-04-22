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Общество

В Пскове завершился I этап Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений спецназа «Полярная звезда»

24.04.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

По итогам первого этапа лучший результат показала группа спецназа из Подмосковья, второе место, с минимальным отрывом от лидера в один бал, заняла команда из Иваново, замыкают тройку лидеров разведчики из Приморского края. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В рамках второго этапа участникам в течение суток предстоит совершить марш по ранее незнакомой болотисто–лесистой местности, протяженностью 30 км, с последующим выходом группы специального назначения в район выполнения учебно-боевых задач. По условию конкурса, участники должны совершать свое передвижение вне дорог, с организацией непосредственного охранения и с соблюдением скрытности действий.

Время для каждой команды отсчитывается раздельно: от получения задачи командиром группы спецназа до выхода на пункт сбора последнего разведчика с контрольным временем не более 12 часов.

После десантирования в район выполнения учебно-боевой задачи, команды самостоятельно начали движение по маршруту в ходе которого, каждая группа спецназа должна найти пять контрольных точек на маршруте.

Первая точка: разведчики-радисты проводят первый обязательный сеанс связи, передают боевой сигнал (о десантировании).На второй контрольной точке группе необходимо преодолеть зараженный участок местности, на третьей – оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, на четвертой – преодолеть водную преграду,и на пятой, контрольной, точке (финиш) отрабатывается сеанс связи для передачи боевого сигнала (о выходе в район разведки). Время отсчитывается от начала десантирования и фиксируется по окончании сеанса связи о передаче координат местонахождения группы.

Первый Всеармейский конкурс среди подразделений спецназа ВДВ проводится на базе Псковской десантно-штурмовой дивизии. Состязания разведчиков продлятся до 26 апреля включительно. В соревнованиях принимают участие более 50 военнослужащих подразделений специального назначения из четырех соединений Воздушно-десантных войск.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда» впервые включен в программу Международных армейских игр «АрМИ-2019». Международный этап конкурса пройдет в августе на военном полигоне под Брестом (Республика Беларусь).

Теги: #ВДВ #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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