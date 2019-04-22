Общество

Кадастровая палата по Псковской области советует, как защитить права на недвижимость пожилых родителей

В случаях, если вы опасаетесь мошеннических действий с недвижимостью: например, хотите защитить права пожилых родителей, потеряли документы и переживаете, что распорядиться вашей собственностью могут по доверенности - запрет на совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника - гарантия защиты от мошеннических схем на рынке жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили ГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Такую возможность владельцам недвижимости предоставляет статья 36 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Как это сделать и о чем стоит не забывать, напоминает Кадастровая палата по Псковской области.

Собственнику недвижимости достаточно подать заявление в любой офис Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие ему объекты недвижимости без его личного участия или участия законного представителя.

Также это можно сделать и в электронном виде через «Личный кабинет правообладателя» на официальном портале Росреестра (необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг).

Отметим, что данная услуга предоставляется бесплатно.

В срок не более 5 рабочих дней со дня приема заявления соответствующая запись вносится в ЕГРН. Наличие данной записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, предоставленного на государственную регистрацию другим лицом.

Обращаем внимание, что заявление о запрете на совершение сделок с недвижимостью пишется исключительно правообладателем объекта недвижимости, в то же время собственник вправе отозвать его в любой момент.