Общество

Расскажу маме, что у мусора есть вторая жизнь - псковские школьники побывали на мусороперерабатывающем предприятии

Ученики 3в класса школы №23 в ходе экологических уроков узнали, зачем нужно сортировать мусор и как это делать. А вчера в ходе экскурсии на единственный в Псковской области мусороперерабатывающий комплекс в деревне Котово учащиеся увидели все этапы технологического процесса переработки отходов – от приезда мусоровозов на станцию до получения материалов из вторсырья.

Началась экскурсия рядом со школой – возле контейнерной площадки во дворе жилого дома. Здесь Андрей Лукьянов, руководитель компании «АСПО», которая занимается сбором и транспортировкой отходов от контейнерной площадки до мусороперерабатывающего предприятия, рассказал школьникам, как с помощью сетчатых контейнеров можно внести свой вклад в сбережение окружающей среды.

«Наша с вами задача – минимизировать попадание пластика в окружающую среду и дать ему вторую жизнь», - сказал Андрей Лукьянов.

Ребята очень удивились, узнав, что пластик разлагается 400 лет, и поинтересовались, для чего во дворах устанавливают контейнеры-сетки.

Андрей Лукьянов пояснил школьникам, что переработать мусор, который собран в «одно ведро», очень сложно и посоветовал всем собирать вторичное сырьё (ПЭТ, металл, пластик, стекло, макулатуру) отдельно от пищевых отходов и выбрасывать его в контейнеры-сетки.

Приехав на мусороперерабатывающий комплекс, школьники увидели, куда мусоровозы привозят все бытовые отходы города Пскова. Ребята с интересом посмотрели процесс взвешивания мусоровоза и проследовали по маршруту автомобиля, приехавшего на предприятие.

По пути школьники увидели мусор, собранный во время апрельских субботников, в которых они тоже принимали участие.

После школьники познакомились с процессом сортировки и брикетирования.

Отходы, привезенные мусоровозами, отправляются на ленту сортировки. Здесь рабочие из общей массы мусора выбираю крупные фракции. После этого отходы отправляются на конвейерную ленту через динамическое сито - мелкие фракции мусора отсеиваются.

Следующий этап – ручная сортировка – особенно заинтересовал ребят. Своими мыслями они поделились друг с другом:

Один человек видит железную бутылку, берет ее и кидает к другим железным бутылкам. Другой – ищет пластиковые. Так они разбирают мусор по сортам.

Если мы будем собирать отходы отдельно, куча мусора сократится. Так мы облегчим труд людям, которые работают на сортировке.

Отобранные фракции прессуются, упаковываются в кипы и направляются на перерабатывающие предприятия в другие города.

Приковала внимание школьников и работа измельчителя для мусора – на их глазах большие бревна превращались в труху.

После остановки у «мусороперерабатывательной машины из Германии», как назвал ее один из учеников, школьники познакомились с полным циклом производства плитки из вторсырья. Специалисты предприятия объяснили, что полиэтиленовая пленка естественным путем будет разлагаться не одну сотню лет. В Пскове же ей дают «вторую жизнь».

Сначала сырье поступает в цех агломерации – здесь пленка подвергается сильному нагреву и при добавлении воды превращается в гранулят. Далее гранулят смешивают с песком и красителем, готовую смесь нагревают – так получается пластичная масса, из которой прессуют готовые изделия.

Больше всего дети удивились, когда узнали, что плитка из мусора настолько крепкая, что по ней могут ездить даже большие машины.

«Не знал, что из мусора делают такую прочную плитку», - поделился Кирилл.

«В городе видела такую плитку, но не знала, что она сделана из мусора», - добавила Вика.

По итогам экскурсии школьники сделали для себя главный вывод - мусор нужно сортировать.

Кирилл: «Экскурсия была очень интересная. Особенно понравилось, как из мусора плитку делают. Скажу своей маме, чтобы она сортировала мусор. И сам тоже буду помогать ей, объясню, что у мусора есть вторая жизнь»

Вика: «Я поняла, что мусор нужно обязательно сортировать. Пластик в отдельную корзину буду всегда складывать»