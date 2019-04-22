Общество

23 апреля в администрации Псковского района прошел День призывника

Мероприятие для молодых людей, призываемых на военную срочную службу в Российскую армию из Псковского района, стало традиционным и имеет уже свою историю.

Напутствовать призывников перед отправкой в воинские части пришли глава Псковского района Наталья Федорова, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов, заместитель главы администрации района Геннадий Ранцев, военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, настоятель храма святого Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, Наталья Федорова в своем выступлении выразила уверенность, что сегодняшние призывники, поступив на службу в армию, сумеют взять на себя ответственность за своих родных и близких, свою деревню, свое село, свой город, свою страну, а после окончания службы вернуться в родной район зрелыми и возмужавшими людьми. Также она пожелала им ответственно относиться к своим армейским обязанностям, учиться жить в коллективе, думать не только о себе, но и о других. Другие выступающие, в свою очередь, желали новобранцам крепкой армейской дружбы, солдатской выдержки и мужества.

Затем молодые люди получили от администрации Псковского района ценные подарки и посмотрели небольшой концерт, посвященный Дню призывника.

Напомним, что на текущей неделе в военном комиссариате Псковской области начались первые отправки призывников в воинские части.