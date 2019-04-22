Общество

Представители завода «Титан-Полимер» и птицефабрики «Назия» приглашены на конференцию, посвященную Дню охраны труда, в Псковский облсовпроф

Представители ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и ООО «Племрепродуктор Назия» («Птицефабрика Псковская») приглашены на конференцию «Актуальные вопросы улучшения условий и охраны труда. Экологическая безопасность производственных объектов», которая состоится в Псковском облсовпрофе 26 апреля 2019 года. По информации председателя областного профсоюзного объединения Ульяны Михайловой, на сегодня получено их устное согласие на встречу с профактивом в рамках данного мероприятия, приуроченного к Всероссийской недели охраны труда. «Но кто конкретно примет участие в конференции мы, скорее всего, узнаем уже по факту встречи», — уточнила председатель облсовпрофа.

Ульяна Михайлова отметила, что у профсоюзных активистов, особенно из Пскова и Псковского района, сохраняется много вопросов к планируемому строительству химического завода в ОЭЗ «Моглино». «Одним из главных остаётся вопрос соседства «Титан-Полимер» и успешно работающей птицефабрики, где сегодня уже трудятся около 600 человек. Людям действительно не понятно, как вторая очередь строительства химического завода согласуется с условиями функционирования птицефабрики, которая является исправным налогоплательщиком, причем при отсутствии льгот, предоставляемых резидентам ОЭЗ «Моглино», обладает хорошей репутацией среди потребителей (и не только в Псковской области), а также, по сути, считается практически «градообразующим» предприятием для Псковского района», - отметила председатель облсовпрофа.

По словам Ульяны Михайловой, на сегодня позиция большого количества активистов профсоюзов работников здравоохранения, народного образования, культуры, жизнеобеспечения остается неизменной – они категорически против строительства завода «Титан-Полимер». «Такой вывод мы делаем, наблюдая за сбором подписей против строительства: подписные листы продолжают поступать, мы их передаем в областное отделение КПРФ, которое является координатором данной кампании. Посмотрим, какие выводы сделает наш профактив по итогам планируемой встречи», — добавила лидер псковских профсоюзов.