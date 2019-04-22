Общество

Великолучане приняли участие в конференции «Дети о детях войны» в Петрозаводске

Вторая муниципальная научно-практическая конференция состоялась в Городе воинской славы Петрозаводске 18 апреля. Это был финальный этап конкурса научных и творческих работ «Дети о детях войны». Великие Луки со своими научными работами представляли обучающаяся МБОУ СОШ №1 Александра Щеглова и студентка ВЛГАФК Анна Шуняева.

Для участников конференции была проведена экскурсия в музей, где была представлена выставка, посвященная Великой Отечественной Войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования администрации города.

Также проводился заочный этап творческих работ, где призерами и победителя стали великолучане Роман Байков и Анна Кузнецова.