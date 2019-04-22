Общество

Более 192 млн рублей направят на реализацию партпроекта «Городская среда» в Псковской области

В Псковской области в 2019 году на реализацию партпроекта «Единой России» «Городская среда» будет направлено более 192 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Изначально эти средства предусматривались только на благоустройство общественных территорий. Однако сейчас ожидается, что Минстрой пропишет для регионов возможность использовать федеральное финансирование и на ремонт дворов.

В Пскове полученные в рамках партийного проекта «Городская среда» деньги планируют распределить следующим образом: 33 млн рублей будут потрачены на обновление общественных пространств и 30 млн – на ремонт дворов. «В этом году мы рассчитываем отремонтировать порядка 10 дворовых территорий. Как только Минстрой внесет изменения в программу, мы сможем выйти на торги и определить подрядчиков для проведения работ», - прокомментировал первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Пскова Александр Братчиков. Он также добавил, что еще 5 дворов в городе предполагается привести в порядок за счет средств местного бюджета.

В общей сложности в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда» в 2019 году будет благоустроено 10 917 дворов и 4 000 общественных пространств во всех регионах страны. За качеством проводимых работ будут следить эксперты «Городской среды», заявил федеральный координатор партпроекта Павел Качкаев

«В регионах «Единая Россия» проводила общественные обсуждения и рейтинговые голосования за реконструкцию общественных пространств и территорий. Мы практически завершили сбор данных об объектах, которые вошли в планы субъектов по реконструкции. На сегодняшний день нам известно, что в 2019 году в рамках партпроекта «Городская среда» будет благоустроено 10 917 дворовых территорий и 4000 общественных пространств, то есть суммарно порядка 15 000 объектов», - отметил Качаев, добавив, что к завершению сбора данных количество объектов увеличится.

Напомним, ранее «Единая Россия» отстояла действующий порядок предоставления субсидий регионам на благоустройство населенных пунктов, где живут более 1 тыс. человек, а также дворов в многоквартирных домах. Соответствующее предложение секретаря Генсовета партии поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров, в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2019 году приняли участие жители 68 субъектов России. «Рейтинговое голосование проведено в 68 субъектах России на территории 573 муниципальных образований. Это 3,865 млн человек», - подчеркнул он.

Кроме того, Качкаев напомнил, что 15 мая будут подведены итоги мониторинга качества благоустроенных объектов в 2018 году. К рейдам привлекаются региональные координаторы партийного проекта, волонтеры, местные отделения «Единой России». «Данный мониторинг мы проводим второй раз. В прошлом году были проверены объекты, благоустроенные в 2017 году, как они пережили осенне-зимний период. Тогда мы выявили более двух тысяч замечаний, из них существенных – около 300», - добавил он.

«Данные о нарушениях и недочетах, полученные по итогам проведенного мониторинга будут переданы в Минстрой и в региональные органы жилищно-коммунального хозяйства», - заключил Качкаев, отметив, что партия будет добиваться устранения всех выявленных нарушений, в том числе, в рамках гарантийного ремонта.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.