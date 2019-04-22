Общество

В Пскове после вмешательства прокуратуры работникам «СМУ-135» выплачена зарплата на сумму свыше 1 млн рублей

Прокуратурой города Пскова предпринят ряд мер по восстановлению нарушенных прав граждан на своевременную оплату труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ООО «СМУ-135» имелась задолженность по оплате труда перед 36 работниками организации на общую сумму свыше 1 млн рублей.

В этой связи заместителем прокурора города Пскова в адрес руководителя организации внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Кроме того, по постановлению прокурора руководитель организации привлечен к административной ответственности.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, постоянной работе с руководителем организации, долг по оплате труда в ООО «СМУ - 135» погашен в полном объеме.