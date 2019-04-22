Общество

За незаконную добычу рыбы двум жителям Псковского района грозит до 5 лет

Сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в результате проведения профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов, в акватории реки Великая, Псковского района, Псковской области выявлены двое местных жителей в возрасте 45 и 33 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что правонарушители по предварительному сговору с помощью запрещенных орудий лова – двух ставных сетей, осуществили незаконный вылов водных биоресурсов.

В сети браконьеров попали экземпляры пород таких рыб как: плотва, линь и щука. Транспортными полицейскими незаконно выловленные биоресурсы в количестве 22 штук, а также орудия лова изъяты.

В настоящее время отделением дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.