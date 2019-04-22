Общество

Первую в текущем году противоклещевую обработку провели в музее-заповеднике «Михайловское»

В начале этой недели сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах» провели первую в нынешнем году противоклещевую обработку на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского Заповедника Екатерина Дмитриева, в понедельник, 22 апреля, от опасных насекомых были обработаны Поэтическая поляна, дорожки в мемориальных парках Михайловского и Петровского и прилегающее к ним зелёное пространство, Савкина горка, территория музеев «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница», а также традиционные места стоянок доброхотских отрядов близ усадьбы поэта.

Вчера, 23 апреля, дезинсекция была проведена и в Тригорском: в усадебном парке, на городище Воронич и там, где традиционно располагаются волонтёрские лагеря. Общая площадь обработанной от клещей территории — 7 гектаров.

Обязательные повторные противоклещевые мероприятия, уточнила Екатерина Дмитриева, специалисты из Центра эпидемиологии по традиции проведут накануне Пушкинских дней. В числе прочего эта касается и участка на берегу реки Луговки, вокруг плавучей сцены, где запланированы праздничные выступления.