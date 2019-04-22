Общество

Псковской области грозят санкции за несоблюдение формальных условий допсоглашений по погашению госдолга

Псковская область может столкнуться с санкциями со стороны Минфина, поскольку не выполнила условия, прописанные в допсоглашении к соглашениям о предоставлении региональному бюджету заемных средств из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политики сообщила заместитель руководителя главного финансового управления региона Людмила Павлова.

По ее словам, для того, чтобы избежать санкций, субъекту необходимо законодательно утвердить указанные дополнительные соглашения.

«Основные соглашения о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов были заключены в 2015 году. В марте прошлого года заключены дополнительные соглашения, предусматривающие реструктуризацию кредитных обязательств с графиком погашения. Эти допсоглашения утверждались в марте 2018 года законами региона. В связи с незначительными изменениями в профильном постановлении правительства, к этим допсоглашениям были подписаны еще ряд допсоглашений в декабре 2018 года. Изменены некоторые условия, но не график погашения задолженности по кредитам. В допсоглашениях в частности прописана ответственность заемщика в случае нарушения графика погашения задолженности. В регион поступило письмо из Минфина, что необходимо и эти допсоглашения утвердить законами субъекта», - рассказала Людмила Павлова.

Она уточнила, что регион должен был это сделать в срок до 1 апреля 2019 года, но это сделано не было из-за возникших разночтений условий допсоглашений. «В первоначальных допсоглашениях прописано, что они должны быть утверждены законом, а в допсоглашениях к допсоглашениям такой строки нет», - заверила финансист.

Кроме того, Людмила Павлова попросила дополнительно распространить действие принимаемого закона до момента заключения допсоглашений, то есть с 28 декабря 2018 года. Это связано с тем, что иначе могут быть применены определенные санкции с субъекту и некоторым ответственным должностным лицам.

«Непринятие такого закона грозит региону возвратом порядка 4,2 млрд рублей реструктуризированной задолженности. Отмечу, что субъекту очень сложно справляться в части финансовых ресурсов с возложенными обязательствами по реструктуризированной задолженности. Поэтому субъект регулярно направляет письма в Минфин с просьбой их пересмотреть и обеспечить более льготные условия для Псковской области. Надеемся, какие-то меры послабления министерством будут приняты. Мы постараемся с Минфином найти такие пути решения вопроса, которые устроят и нас, и министерство», - высказалась Людмила Павлова.

Начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова сообщила, что ее управление полностью поддерживает данный законопроект, включая тот факт, что он будет распространен на правоотношения «задним числом».

А вот полной поддержки в правовом управлении Псковского областного Собрания депутатов предлагаемый законопроект не нашел. «Не согласна, что в законе не были прописаны обязательства по утверждению региональным законодательством. Там четко указано, что непредставление в трехмесячный срок подтверждающих документов повлечет за собой определенные санкции», - прокомментировала руководитель правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина.

По ее мнению, распространение действия обсуждаемого закона может быть только с начала финансового года. «Хотя я считаю, что и это распространение никоим образом не поможет», - добавила она.

Кроме того, Любовь Цибулькина заметила, что речь идет о неисполнении постановления правительства, а не просто о письме Минфина. В связи с этим она довольно скептично отнеслась к озвученной в ходе дискуссии возможности судебных разбирательств с министерством, если оно будет настаивать на санкциях. «Судиться придется не с министерством, а с правительством», - подчеркнула она.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов попенял финуправлению из-за того, что они допустили такую ситуацию. «Пальчиком вам грозить, вроде, не солидно, но как же вы могли допустить такую ситуацию?!» - обратился он к Людмиле Павловой.

«Документы действительно очень сложные. Составлены так, что некоторые вещи необходимо читать между строк», - попыталась оправдаться финансист.

В рамках заседания комитета депутаты поддержали принятие законопроекта в двух чтениях, но с распространением правоотношений с 1 января 2019 года, а не 28 декабря прошлого года, как настоятельно просило региональное финуправление.