Общество

«Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Молодежный субботник страны»

27 и 28 апреля во всех регионах страны пройдет молодежный субботник. В последние выходные апреля «Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую экологическую акцию «Молодежный субботник страны». Впервые все молодежные организации объединятся с целью сделать доброе дело вместе. В каждом городе в 85 субъектах страны будут определены места, которые молодежные команды, общественники и жители приведут в порядок.

«Субботник – простое и полезное дело, которое по силам каждому. Наша акция объединит всех, кому не безразличны вопросы экологии и бережного отношения к окружающей среде. "Молодежный субботник страны" – это история про тех, кто хочет жить в чистом городе, не ждет перемен, а творит их. Горы мусора мы видим после зимы в оврагах, вдоль рек, на газонах, во дворах и парках. Вклад в общее дело – не слова, а действия. Присоединяйтесь. Вместе мы наведем порядок» – призвал заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Принять участие в «Молодежном субботнике страны» можно как самостоятельно, так и в составе команды. Каждый получит сертификат участника акции. Весь собранный мусор передадут региональным операторам. Акция начнется с востока России и затронет каждый часовой пояс России. Регионы будут передавать экологическую эстафету друг другу, отследить которую без труда можно по хештегам #МолодежныйСубботникСтраны #НаведемПорядокВместе.

«Только вместе мы сможем сделать чистыми захламленные территории и добиться того, чтобы места, где мы привыкли гулять и отдыхать, не зарастали мусором. Это общая задача. Поэтому предложили всем молодежным организациям объединиться 27 и 28 апреля. Мы не будем болтать о том, что мусор должен убирать тот, кто его оставил. А просто возьмем и наведем порядок», считают участники команды «Молодежка ОНФ».