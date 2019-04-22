Общество

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали поправки госпрограммы «Содействие занятости населения»

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали внесение изменений в госпрограмму региона «Содействие занятости населения». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 24 апреля, вопрос рассматривался на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, на котором с докладом выступил заместитель председателя комитета по труду и занятости населения администрации Псковской области Леонид Кириллов.

По его словам, изменения связаны с приведением госпрограммы в соответствие с приказом федеральной миграционной службы и распоряжением правительства РФ. В частности, поправки касаются изменений наименований мероприятий по оказанию медпомощи и медосвидетельствования. Кроме того, федеральным законом утверждены распределение субсидий по программе переселения соотечественников, уточнен порядок предоставления услуг по трудоустройству участников госпрограммы, дополнены целевые показатели госпрограммы.

На уровне региона профильным комитетом при администрации региона учтены замечания Счетной палаты и прокуратуры Псковской области.

Леонид Кириллов сообщил, что госпрограмма по добровольному переселению в Псковскую область соотечественников реализуется с 2010 года. С тех пор в регион приехало более 8000 соотечественников. В этом году - 328 соотечественников. 58,4% из них - люди трудоспособного возраста. Более 63% из этого числа - трудоустроены.