Общество

Молодежь Псковской области приглашают на управленческий форум «Алтай. Территория развития»

С 9 по 14 июня в городе-курорте Белокуриха состоится молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР). Молодые люди соберутся на традиционной площадке мероприятия - комплексе «Сибирское подворье». Форум объединит свыше 1500 участников в возрасте от 18 до 35 лет, почетных гостей, наставников и экспертов из регионов России и ближнего зарубежья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Алтайский край традиционно является местом проведения молодежных форумов и фестивалей. Форум «Алтай. Территория развития» стал преемником международного молодежного управленческого форума «Алтай. Точки Роста», который за десятилетнюю историю собрал более 15 тысяч человек из 62 регионов Российской Федерации и 43 стран мира из числа молодых предпринимателей, лидеров НКО, управленцев среднего и старшего звена в различных сферах деятельности.

«Алтай. Территория развития» входит в число окружных форумов Сибирского федерального округа. Сегодня АТР — единственный в России управленческий форум, его целью является привлечение талантливых управленцев и молодежных команд к процессу разработки и реализации стратегических направлений развития территорий, формированию необходимого кадрового потенциала и инфраструктуры региона для внедрения современных технологий, проектных инициатив, повышения качества жизни и решения задач социально-экономического развития Сибирского федерального округа.

Образовательная программа форума включает в себя 14 направлений, в рамках которых будет организована работа 20 площадок:

развитие молодежного предпринимательства «Мой бизнес»;

развитие сельского хозяйства «Агропрорыв»;

развитие системы образования «Школа лидеров образования»;

развитие здравоохранения и пропаганда здорового образа жизни «Будь здоров»;

развитие туристического потенциала «В турпотоке»;

развитие молодежных культурных инициатив «Арт-мастерская»;

развитие патриотических инициатив «Живу здесь»;

развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций «Добро, бро»;

развитие массового спорта «Живи спортом»;

рабочая молодежь «Я профи»;

развитие местного самоуправления «Муниципальный локомотив»;

развитие медиа и информационного пространства «Медиадвиж»;

школа молодых ученых «Большой Алтай»;

развитие межнационального взаимодействия.

Наряду с образовательной программой для участников будет подготовлена спортивная, творческая, интеллектуальная и тимбилдинг программы.

Уникальность мероприятия заключается в его практической ориентированности, предложении участникам актуальных прикладных технологий управления, возможности встречи подготовленных молодых кадров с потенциальными работодателями и профессиональными наставниками. Из года в год участники аккумулируют новые идеи, создают и реализуют интересные современные проекты, повышают уровень качества своих знаний.

Приглашают молодых представителей деловых кругов, начинающих и действующих предпринимателей, менеджеров; государственных и муниципальных служащих, депутатов, глав сельских поселений; молодых ученых; политически активную молодежь, руководителей и членов молодежных парламентов и правительств, председателей и членов советов молодежи муниципальных образований, предприятий и организаций; руководителей и перспективных специалистов молодежных СМИ, PR-агентств, рекламных студий, журналистов; руководителей и активистов добровольческих объединений, молодежных общественных организаций, («Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики»); лидеров проектных команд, студенческих отрядов, профсоюзов, руководителей и членов некоммерческих организаций, творческих коллективов и объединений; специалистов сферы молодежной политики; молодых специалистов и студентов профильных вузов в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, урбанистки и развития территорий, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, принять участие в форуме.

Регистрация на форум «Алтай. Территория развития» началась первого апреля и завершится в середине мая. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на портале АИС «Молодежь России» по ссылке, выбрать форум и оставить заявку.

Отбор участников пройдет на конкурсной основе. Для конкурса необходимо представить портфолио и описать свой проект. После завершения регистрации руководители направлений выберут лучшие портфолио и работы, авторы которых отправятся на форум. Акцент при оценке качества проектов сделают на идее развития территорий и помощи своему региону.