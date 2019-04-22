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Рак щитовидной железы: симптоматика, диагностика и новейшие методы лечения

Щитовидная железа - это орган, который находится в области шеи, под гортанью. По форме он напоминает бабочку, расположен перед трахеей и крепится к ней соединительной тканью. Щитовидка регулирует работу трех важных систем организма: эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной. При проблемах с этим органом происходит сбой в работе всего организма. Это связано с тем, что щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые помогают регулировать важные жизненные процессы, а именно:

общее развитие и рост организма (трийодтиронин);

ускорение обмена веществ (тироксин);

концентрацию кальция и фосфора в крови (кальцитонин).

Фото: pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушение функций щитовидной железы наблюдается у каждого третьего жителя планеты. Рак щитовидки признан одним из самых распространенных онкозаболеваний, в особенности среди женщин. Однако, эффективность лечения этого вида онкологии имеет высокие показатели.

Первый метод борьбы с раком щитовидной железы – операция. После хирургического вмешательства врачи могут назначить лечение радиоактивным йодом. Это наиболее эффективный способ уничтожить оставшиеся раковые клетки и предотвратить рецидив болезни.

Причины и признаки рака щитовидной железы

В большинстве случаев причины формирования злокачественной опухоли в щитовидной железе выявить не удается. Однако, среди наиболее распространенных факторов риска выделяют следующие:

стресс

генетическая предрасположенность

плохая экология

неправильное питание

дефицит йода

Симптомы рака щитовидной железы, как правило, появляются не сразу – пациенты обнаруживают их у себя на 2-3 стадии заболевания.

Основные признаки злокачественной опухоли в щитовидке:

припухлость или уплотнение в области железы,

увеличение шейных лимфоузлов,

регулярная охриплость,

одышка,

трудности с глотанием,

боль в шее.

Диагностика и лечение рака щитовидки радиоактивным йодом

Итак, первый сигнал о злокачественных процессах в щитовидной железе – наличие уплотнений, которые обнаруживаются при пальпации. Речь о так называемых узлах, подтвердить наличие которых может только эндокринолог. Врач прощупывает шею, назначает анализ крови и УЗИ.

Фото: pixabay.com

Отметим, что по мнению эндокринологов дефицит йода нередко становится основной причиной рака щитовидки. Чтобы восполнить недостаток важного микроэлемента, железа начинает работать интенсивнее, что способствует расширению сосудов в некоторых ее участках. Меняется плотность ткани органа, и в этом месте образуются узлы.

Доброкачественные изменения в тканях щитовидки не несут угрозы жизни и в большинстве случаев не требуют хирургического вмешательства. Методом операции лечат злокачественные новообразования. Если в ходе послеоперационной диагностики выясняется, что опухоль распространилась за пределы органа или существует вероятность рецидива, врачи назначают пациенту радиойодтерапию – лечение узлов щитовидной железы радиоактивным йодом. Благодаря такой терапии, по данным Американской ассоциации щитовидной железы, 90 пациентов из 100 полностью выздоравливают.