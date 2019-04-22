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Общество

На Пасхальном фестивале псковичей ждет насыщенная праздничная программа

24.04.2019 12:12|ПсковКомментариев: 0

В эти выходные в Пскове пройдет VIII Пасхальный фестиваль.

28 апреля с 11.00 до 16.00 состоится народное гуляние. Об этом сообщил в ходе прямого эфира Городского молодежного центра методист духовно-нравственного направления центра Андрей Таскаев. Цель данного фестиваля - приобщение молодежи к духовно-нравственным ценностям. «Это будет аутентичный праздник, никаких шашлыков, шаров и китайщины», - заявил Андрей Таскаев.

Начнется фестиваль с Пасхального перезвона в 11.45. В данном мероприятии примут участие 14 храмов города. В 12.00 начнут звонить колокола Троицкого собора, затем к нему присоединятся другие храмы. Уникальность Пасхального перезвона в том, что псковичи смогут подняться на колокольни псковских храмов. Записаться можно было до 23 апреля.

Андрей Таскаев поблагодарил Псковский музей-заповедник и Псковскую епархию, а также Парк культуры и отдыха за содействие в организации фестиваля.

Руководитель «Корпорации отдыха и развлечений» Ксения Жадан сообщила, что псковичей и гостей города ждет интересная программа, выступит много творческих коллективов.

Член благотворительного марафона «Добрый Псков» Андрей Семенов рассказал, что на фестивале будут проводиться мастер-классы, например, по изготовлению пасхальных открыток.

Важной частью фестиваля станет Пасхальная благотворительная лотерея добра. Средства, собранные в результате лотереи, пойдут на оказание помощи многодетной семье. На празднике будет установлен ящик для сбора средств, также работать будут волонтеры.

На фестивале будет оборудована площадка для катания яиц, гостям советуют приходить со своими пасхальными яйцами. Как сообщили организаторы праздника, ремесленниками Пскова, Белоруссии и других городов будут представлены различные изделия ручной работы.

Пасхальный фестиваль будет проходить за Троицким собором, с рядом Домом Причта.

Теги: #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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