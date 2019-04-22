Общество

Нагрудный знак депутата Псковского областного Собрания депутатов будет обновлен

Нагрудный знак депутата Псковского областного Собрания депутатов будет обновлен в связи с принятием нового герба региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 24 апреля, вопрос рассматривался на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Члены комитета единогласно одобрили внесение изменений в постановление Псковского областного Собрания депутатов «Об утверждении положения о нагрудном знаке депутата Псковского областного Собрания депутатов, его образца и описания».

Согласно проекту на лицевой стороне нагрудного знака депутата областного Собрания находятся три цветные полосы последовательно сверху вниз: белая, синяя, красная. Полосы покрыты эмалью. На белой полосе надпись прописными буквами «депутат», на синей – «Псковского областного», на красной – «собрания депутатов». С левой стороны нагрудного знака расположен герб Псковской области -это гербовый щит с короной и девизной лентой с надписью «Потягнемъ за Отечество».

Депутат Анатолий Тиханов («Единая Россия») поинтересовался, обязательно ли два раза писать слово «депутат» на значке: «Депутат Псковского областного Собрания депутатов». Он высказал предположение, что такая формулировка является избыточной.

Начальник правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина пояснила, что слово «депутат» указывает в данном случае на принадлежность его носителя, а полное наименование законодательного госоргана также подразумевает использование слова «депутатов».

Председатель парламентского комитета Борис Полозов предложил посмотреть, как оформлен значок депутата Госдумы. Выяснилось, что на значке федеральных парламентариев также присутствует слово «депутат». «Пойдем в том же русле», - согласился Борис Полозов.