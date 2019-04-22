Общество

Псковские депутаты поддержали инициативу о предоставлении доступа Счетной палате к госпрограммам на этапе проектирования

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали инициативу коллег из заксобрания Севастополя по внесению изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Соответствующий законопроект, который уже внесен в Госдуму РФ, обсуждался сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова рассказала, что депутаты Севастопольского Собрания предлагают наделить счетные органы полномочиями для проведения экспертиз госпрограмм на этапе проектирования. Сейчас счетные органы проводят экспертизу госпрограмм только в части изменений. Кроме того, предлагается предоставить Счетным палатам постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам.

Марина Хохлова отметила, что Счетная палата уже давно просит о доступе к программам, с которыми работают финансисты. По ее словам, это заметно бы облегчило работу контролирующим органам.