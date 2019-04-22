Общество

Псковские таможенники выявили свыше 100 тонн фруктов, незаконно перемещаемых с территории Республики Беларусь

В апреле сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в результате проведения действий по недопущению перемещения по территории Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер, на автомобильных дорогах юга области задержали 6 транспортных средств с крупными партиями товара растительного происхождения. Весь товар перемещался из Республики Беларусь без каких-либо сопроводительных документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне.

При остановке двух транспортных средств с товаром водители предъявили товарные накладные на перемещение 34 тонн греческой и польской клубники из Минска в Витебск. Свое нахождение на территории Псковской области водители объяснили ошибкой автомобильного навигатора.

В грузовом отсеке другого автомобиля по документам значился промышленный товар, а оказались яблоки.

С яблоками также были задержаны три грузовых транспортных средства, на товар водители не предъявили никаких товаросопроводительных документов.

Водители трех транспортных средств в ночное время и в объезд пунктов пограничного и таможенного контроля пытались незаконно ввезти на территорию Российской Федерации более 58 тонн свежих польских яблок.

В рамках соблюдения законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации фрукты изъяты и уничтожены.