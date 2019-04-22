Общество

Массовый призыв в ряды КПРФ объявят псковские коммунисты в честь грядущего 150-летия Ленина

Массовый призыв вступить в ряды КПРФ объявят псковские коммунисты в честь 150-летия Владимира Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Через год будет 150-летняя годовщина со дня рождения Ленина, и 7-й мартовский Пленум ЦК КПРФ принял постановление, где намечен широкий спектр мероприятий в преддверие этой даты», - сообщил гость студии.

«На региональном уровне план мероприятий к юбилею вождя мы пока не разрабатывали. Но думаю, мы проведем круглые столы, усилим тему теоретического наследия Ленина по политпросвещению коммунистов. Ну и объявим призыв в партию, посвященный 150-летию Ленина», - рассказал Петр Алексеенко.

Сейчас, по его словам, в компартию вступает все больше новых членов. «Надеюсь, в год 150-летия вождя тоже будет массовый прием. Мы видим, что дело Ленина живет», - подчеркнул он.

Также персек обкома рассказал, как коммунисты отметили недавний день рождения вождя, и отметил необходимость поддержания памятников и мест, связанных с Лениным, в надлежащем состоянии, тем более Псковская область, по его словам, - один из немногих регионов, где есть «ленинские» достопримечательности, и они не порушены.