Общество

Александр Котов: Изменение порядка финансирования регионов позволит эффективнее расходовать средства и не закапывать асфальт в снег

С предложением изменить порядок финансирования субъектов намерен выступить Совет законодателей. 24 апреля комиссия по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, в состав которой входит председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, рассмотрела вопрос о дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов РФ по уровню бюджетной обеспеченности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного парламента.

«С 2017 года прослеживается тенденция к сокращению разницы в бюджетной обеспеченности субъектов, но дифференциация в социально-экономическом развитии регионов по-прежнему остаётся значительной, - прокомментировал обсуждение вопроса Александр Котов. - Максимальные значения уровня валового регионального продукта на душу населения по итогам того же 2017 года превышают минимальные в 55 раз, среднедушевой уровень доходов граждан разных субъектов отличается в пять раз, объём инвестиций в основной капитал – в 122 раза, а объём производства товаров и услуг на одного жителя – в 85 раз. При этом по итогам 2014 года максимальные значения уровня ВРП на душу населения превышали минимальные в 93 раза, а в инвестициях – более чем в 208 раз. Надеемся, что предложенное комиссией решение будет способствовать дальнейшему сокращению разрыва».

Спикер областного Собрания пояснил, что комиссия по итогам рассмотрения вопроса предложила перевести иные межбюджетные трансферты в форму межбюджетных субсидий. «Иные межбюджетные трансферты утверждаются уже после принятия федерального бюджета и распределяются в течение года. То есть по факту субъекты на 1 января не имеют информации, на какой объём дополнительных средств они смогут рассчитывать, а главное, не имеют возможности проводить конкурсные процедуры. В результате нередко проведение торгов затягивается, и мы получаем «асфальт в снег», а в отдельных случаях вынуждены возвращать средства в федеральный бюджет. Такое расходование, конечно, неэффективно, а особенно, с учётом острого дефицита», - отметил Александр Котов.

В случае если Федеральное собрание прислушается к предложению Совета законодателей, иные межбюджетные трансферты могут быть переведены в форму субсидии. Тогда, по словам Александра Котова, финансовые средства будут изначально заложены в федеральный бюджет, субъекты смогут сразу на них рассчитывать и не вносить в течение года поправками в бюджет региона. «В состав нашей комиссии входят председатели бюджетных комитетов Госдумы и Совета Федерации Андрей Макаров и Сергей Рябухин. По сути, они являются соавторами этого проекта решения. Надеюсь, оно будет принято и Советом законодателей, и Федеральным Собранием», - добавил Александр Котов.

Решение комиссии также включает предложения о разработке механизма распределения средств, об установке предельного срока утверждения правил распределения, о временных рамках заключения соглашений о предоставлении финансов. Кроме того, в проекте решения отражено предложение об увеличении до 50 млрд рублей объёма грантов бюджетам субъектов на поощрение по итогам оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти и предложения о подготовке изменений в методику оценки эффективности. Субъектам при этом рекомендуется разработать совместно с Минфином систему мер, направленных на улучшение бюджетного планирования региональных бюджетов.

Вопрос о дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов РФ по уровню бюджетной обеспеченности включён в повестку заседания Совета законодателей, которое пройдёт сегодня же, 24 апреля, в Таврическом дворце.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации – это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учреждённый в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.