Общество

В Пскове откроется областная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся

25 апреля состоится открытие областной выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества, организатором которой является Дом детства и юношества «Радуга». В этом году на выставке представлено более 350 работ учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования из 19 районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГБОУДОПО ДДЮ «Радуга».

Вся экспозиция выставки разделена на пять блоков. В первом из них «Театр – это волшебный мир!» представлены работы, в которых авторы постарались воплотить все, что окружает театральный мир в разных его проявлениях. Работы посвящены героям пьес, представлены театральные декорации и костюмы, театральные куклы и реквизит.

Второй блок под названием «Любимый город может спать спокойно» приурочен к 75-летию освобождения Пскова и Псковской области от немецко-фашистских захватчиков. Здесь авторы работ порассуждали на тему семьи и дружбы, родного дома и города, природы родного края и воплотили рассуждения в своих работах.

Еще два блока посвящены двум памятным для русской культуры датам. В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения великого русского писателя Александра Пушкина и 250-лет со дня рождения баснописца Ивана Крылова. Кроме того, в этом году исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина. На выставке представлены работы, посвященные самому космонавту, а также теме человека в космосе.

Рисунки и батики, вышитые картины и панно из войлока, керамика и соленое тесто, резьба и роспись по дереву, бисерные изделия и флористика, авторские куклы и мягкие игрушки – все это можно увидеть с 25 апреля по 17 мая в Доме детства и юношества «Радуга» по адресу Ольгинская набережная, дом 2.