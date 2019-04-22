Общество

Наталия Соколова поблагодарила депутатов за создание законодательной базы по защите прав ребенка в Псковской области

За 2018 год в адрес уполномоченного по правам ребенка Псковской области поступило 174 зарегистрированных письменных обращения, не считая 119 обращений, которые поступили в общественные приемные омбудсмена в районах области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова в ходе доклада о своей деятельности за прошлый год.

По ее словам, подавляющее число обращений в защиту прав детей поступило от родителей, приемных родителей, родственников и опекунов несовершеннолетних. Поступали также обращения от депутатов муниципального и регионального уровней, общественных организаций, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и уполномоченных иных субъектов. В 2018 году поступило в адрес уполномоченного и 4 письменных обращения от самих несовершеннолетних (в 2017 году было всего лишь одно такое обращение).

Наталия Соколова поблагодарила областного Собрание депутатов за очень интенсивную работу по созданию законодательной базы для защиты прав несовершеннолетних, в частности по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также она поблагодарила парламентариев за то, что в штате уполномоченного появился еще один помощник. «Он помог активизировать работу, теперь мы можем, в том числе, и анализировать региональное законодательство», - уточнила Наталия Соколова.

Омбудсмен отметила, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Псковской области проживает 116 420 детей, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 2208 (из них в стационарных учреждениях содержится 197 детей) и детей-инвалидов - 2528 человек.

Депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ) в свою очередь отметил, что уполномоченный по правам ребенка действительно ведет очень большую работу в регионе, и депутаты готовы оказать посильную помощь омбудсмену.

«Как человек, связанный с образованием, могу отметить, что постоянно вижу неустанную деятельность Наталии Викторовны, - добавила депутат Елена Даньшова, директор великолукской школы №12 имени маршала К.К. Рокоссовского. - Она постоянно «в поле», всегда с детьми. Сегодня тема защиты прав детей - очень тонкая и одновременно актуальная».

Председатель парламентского комитета Виктор Антонов также поблагодарил Наталию Соколову за проделанную работу и призвал более широко обсуждать проблемные вопросы с депутатским корпусом.