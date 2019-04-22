Общество

Псков присоединился к общероссийскому движению «Чистые Игры»

В среду, 24 апреля, Псков присоединился к общероссийскому движению «Чистые Игры». Участники экологического квеста соревнуются в сборе и сортировке мусора на пустыре между ТК «Лента» на улице Труда и домом №3 на улице Юности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

В Пскове игра проходит под девизом «Новые.Чистые.Твои.». Победители квеста получат призы, а всех гостей ждет пикник и специальная программа. Чтобы присоединиться к игре, необходимо было собрать команду до четырех человек, зарегистрироваться на сайте и прийти на место сбора в подходящей одежде. Инвентарь участники получили на месте.

Впервые «Чистые Игры» были проведены в июле 2014-го года в Ленинградской области. С тех пор было проведено более 400 игр в более 200 городах России и рамки территориально уже успели выйти за рубеж (были проведены в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Японии и Венесуэле), в которых приняло участие более 31700 человек и было собрано 633 тонны мусора, 50% из которого было отправлено в переработку. «Чистые Игры» внесены в «Магазин верных решений» от Агентства стратегических инициатив.

В «Чистых Играх» всегда участвует большое число добровольцев, потому что это не только важное с точки зрения экологической безопасности мероприятие, но и увлекательное. Организаторы разрабатывают карту местности, придумывают загадки и специальные задания. Команды, прошедшие регистрацию на сайте проекта, по сигналу приступают к поиску и сбору мусора. За набранный объем отходов начисляются баллы. Дополнительные очки можно получить за раздельный сбор, за так называемые «артефакты» - необычные предметы, найденные во время квеста, а также за выполнение дополнительных заданий.

Партнерами проекта в Пскове стали Союз собственников недвижимости Псковской области при поддержке #Команды2018 и Регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром».