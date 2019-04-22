Общество

Это неправильно, что «Псковпассажиравтотранс» использует школьные автобусы как рейсовые - Наталия Соколова

Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталию Соколову беспокоит то, как реализуется в регионе программа «Школьный автобус»: транспортные средства, предназначенные исключительно для перевозки детей, нередко используют как обычные рейсовые, а иногда они и вовсе не выходят на линию, и школьники остаются без подвоза к школе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сообщила псковский детский омбудсмен в ходе доклада о своей деятельности за прошлый год.

«Этот вопрос требует вашей поддержки, уважаемые депутаты, - обратилась она к парламентариям. - «Псковпассажиравтотрансом» используются школьные автобусы, как рейсовые. Мы считаем, что они должны осуществлять только перевозку детей и быть выделены из рейсовых маршрутов. Это неправильно, когда дети едут в автобусе вместе со взрослыми, и когда автобусы не выходят на линию».

Еще одна проблема, которая не теряет своей актуальности, по словам Наталии Соколовой, - проблема летнего отдыха и оздоровления в Псковской области. «Ежегодно мы объезжаем все лагеря и видим, что материально-техническая база требует серьезной и глобальной модернизации», - поделилась она.

С тем, что такая проблема стоит действительно остро, согласилась депутат Елена Даньшова («Единая Россия»). «Всего один лагерь работает в Великолукском районе, где есть горячая вода. Все остальное - советское детство, причем в наихудшем варианте. Наши детки достойны хорошего отдыха, не все могут поехать летом на курорты, которые к тому же не заменят оздоровительного отдыха в лагерях», - высказалась она.

Наталия Соколова также попросила депутатов уделить внимание теме школьного питания. Она сообщила, что в аппарате уполномоченного готовится резолюция с просьбой рассмотреть возможность индексации компенсации питания школьников независимо от их социального статуса.

Кроме того, она упомянула, что в декабре прошлого года вступил в силу закон об уполномоченных, который в перспективе повлечет изменение и в региональное законодательство.