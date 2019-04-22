Общество

Схему расположения контейнерных площадок в Пскове будет разрабатывать городская администрация

23 апреля в Псковской городской Думе под председательством главы города Ивана Цецерского состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав города. На публичные слушания были вынесены вопросы местного значения, связанные с приведением устава в соответствие с внесенными в федеральные законодательные акты изменениями.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, схему расположения контейнерных площадок в городе Пскове будет разрабатывать городская администрация. Во время обсуждения этого вопроса депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин выступил с предложением обязать администрацию согласовывать место расположения контейнерной площадки с депутатом по городскому округу.

Также в уставе города уточняются права органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения. В частности, прописываются предоставленное муниципалитетам право осуществления на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа.

Рекомендованные изменения будут направлены для получения заключения в министерство юстиции. Затем предлагаемые поправки в устав будут вынесены на майскую сессию Псковской городской Думы.