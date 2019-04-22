Общество

Руководитель офиса «Команда 2018»: Инициативы продолжают активно к нам поступать

В проектный офис «Команды 2018» продолжают активно поступать заявки на реализацию проектов. Об этом в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

«В медийном поле все выглядит так, как будто интерес к нам упал, но проект существует до сих пор. Мы знаем о скепсисе в нашу сторону, но можно пройти в проектный офис и увидеть, как идет работа, - отметила Дарья Яковлева. - К нам продолжают активно поступать инициативы. В последний раз, когда проверяли почту, было около 400 заявок. Это очень много».

Руководитель проектного офиса напомнила, что, когда в 2018 году офис собирал заявки, - в течение месяца удалось собрать 441 заявку.

«Из этих идей 228 оказались вполне реальными для реализации. И 20 проектов, инициаторы которых были максимально вовлечены в дело, мы довели до конца. Реализация зависит от авторов, а мы - помогаем собрать команду и лишь курируем реализацию, чтобы был эффективный результат», - добавила Дарья Яковлева.

Со слов руководителя офиса, большинство из этих 20 реализованных проектов - спортивные (например, «Street Workout» и «Pro Sport»).

«Сейчас мы работаем с некоммерческими организациями. Много социальных направлений: например, патриотизм, туризм. Предоставляем консультационные услуги. Наша команда поможет доработать проект до заявки на грант. Наши двери открыты», - заключила руководитель офиса.

Сейчас в офисе «Команды 2018» - 13 кураторов, 2 из которых - победили в региональном кадровом конкурсе «Лидер года».