Общество

Российские соискатели поставили «двойку» работодателям за заботу о сотрудниках

Служба исследований HeadHunter провела всероссийский опрос соискателей, чтобы выяснить, насколько работодатели заботятся о своих сотрудниках, и что, помимо зарплаты, является определяющим для кандидатов при выборе места работы. Опрос проводился с 5 по 14 апреля среди 3 413 российских соискателей, в том числе работников из Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей с пресс-службе HeadHunter,в приоритете российских компаний оказались своевременная выплата зарплаты – 70% опрошенных соискателей выбрали этот вариант ответа, комфортные условия для работы сотрудников (удобное рабочее место, оснащенное всем необходимым) – 33%, а также уютный офис – 29%. Также респонденты отмечали достойный уровень зарплаты (26%) и корпоративные мероприятия (25%), подарки для сотрудников на праздники (23%), гибкий график работы (22%) и полис ДМС (21%). Самой непопулярной мерой заботы о сотрудниках в российских компаниях стали услуги штатного психолога, с которым можно обсудить проблемы (1%). Широкие возможности для карьерного роста специалистов, корпоративные абонементы в спортзал/фитнес-центр и внимание к детям сотрудников (путевки в лагеря, мероприятия и т.п.) тоже не лидируют по количеству ответов – эти варианты упомянули 6% и 5% опрошенных соответственно.

Если рассматривать эти «бонусы» в разрезе профессиональной принадлежности специалистов, по результатам общероссийского опроса получилось, что полис ДМС чаще всего предоставляется соискателям из банковской сферы (52%), возможность работать из дома при плохом самочувствии отметили 40% соискателей из IT-сферы и 38% соискателей из сферы маркетинга, рекламы и PR. Гибким графиком работы могут похвастаться 35% представителей сферы искусства и развлечений. Оплата сверхурочных предоставляется 22% соискателей из сферы производства и 33% представителям рабочего персонала. Посетовали на то, что им не предоставляется ничего из перечисленного, 21% соискателей из сферы безопасности и 26% — из профобласти науки и образования.

Что касается важных для соискателей аспектов при выборе нового места работы (помимо достойной зарплаты, выплачиваемой вовремя), то на первый план выходят широкие возможности карьерного роста — этот вариант выбрали 60% респондентов. Удобное рабочее место и оплата сверхурочных важны для 57% респондентов. Оплата обучения сотрудников оказалась необходима 49% соискателей, еще 39% хотели бы иметь возможность работать по гибкому графику работы. В меньшей степени сотрудников интересуют штатный психолог (3%) и корпоративные подарки на праздники (6%).

Средняя оценка по пятибалльной шкале российских работодателей составила 2,54 балла.