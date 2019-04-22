Общество

В Пскове в офисе «Команды 2018» разрабатывают методику виртуальной работы

В проектном офисе «Команды 2018» разрабатывают методику виртуального проектного офиса. Об этом в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева.

«Сейчас мы разрабатываем методику виртуального проектного офиса, чтобы виртуально общаться с муниципалитетами, обучать работников муниципалитетов проектному мышлению. И тогда эти люди смогут обратиться к нам со своими инициативами и без проблем разложить по полочкам для себя все цели и задачи», - отметила Дарья Яковлева.

Кроме того, руководитель проектного офиса добавила, что сейчас «Команда 2018» активно работает с муниципалитетами.

«Скоро к нам должны будут приехать команды с районов, и мы объясним им, как довести проект до конца, разрешить проблему. Главное - научим привлекать инициативных граждан, которым не все равно на жизнь в муниципалитетах. Работа с такими людьми поможет оптимизировать ресурсы и усилия», - заключила Дарья Яковлева.