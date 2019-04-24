Общество

Жители Псковской области вновь встанут в «Бессмертный полк» 9 мая

В День Победы, 9 мая, жители Псковской области снова встанут в ряды народного шествия «Бессмертный полк», чтобы почтить память героев, погибших на войне, тружеников тыла и ветеранов. Псковичи с фотографиями своих родственников, которых коснулась война, пройдут по центру города - от площади Ленина до Зеленого театра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Принять участие в акции «Бессмертный полк» может любой желающий. Чтобы присоединиться к движению, необходимо лишь обладать табличкой с фотографией своего героя и прийти 9 мая на место сбора шествия.

Рекомендуемые размеры штендера - форматы А4 или А3. Если фотография родственника не сохранилась, на табличку можно нанести фамилию, имя, отчество ветерана и указать краткие биографические сведения. В качестве фона можно использовать эмблему акции «Бессмертный полк».

Точка сбора участников в 2019 году одна - за Центром семьи, который расположен по адресу площадь Ленина, 1. Торжественное шествие «Бессмертного полка» начнется сразу после парада Победы. Волонтеры будут ожидать участников шествия на точке сбора с начала парада. Добраться до точки сбора из центра города удобнее будет по улице Карла Маркса. Жителям района Завеличье придется пройти под Троицким мостом и подняться по лестнице на улице Карла Маркса.

Маршрут движения остался без изменений: от площади Ленина «Бессмертный полк» пройдет по Октябрьскому проспекту до улицы Кузнецкой и проследует к Зеленому театру.

По сложившейся традиции волонтерское сопровождение шествия «Бессмертный полк» в городе Пскове будут обеспечивать активисты Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».