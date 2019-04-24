Общество

Прокуратура Псковской области предложила устранить законодательные противоречия в сфере капремонта на уровне региона

Прокуратура Псковской области подготовила законопроект, который устранит противоречие регионального законодательства Жилищному кодексу РФ в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался сегодня, 24 апреля, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Как пояснил представитель прокуратуры, документ разработан в целях приведения закона «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» (от 11 декабря 2013 года № 1336-ОЗ) в соответствие с требованиями Жилищного кодекса РФ.

Действующей редакцией указанного регионального закона к полномочиям органа исполнительной власти области, осуществляющего реализацию основных направлений государственной политики Псковской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, относится установление порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества по вопросам в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Между тем в настоящее время федеральным законодательством из полномочий органов государственной власти субъектов РФ исключено полномочие по определению порядка принятия решения о лице, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Действующей редакцией части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, принимается решение о перечне услуг и работ по капитальному ремонту и о их предельно допустимой стоимости.

В Псковской области приказом председателя госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства утверждено Положение о порядке принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Прокуратура Псковской области указала, что названное Положение в нарушение требований частей 5 и 6 статьи 189 Жилищного кодекса регулирует вопросы, связанные с определением лиц, которые от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, вследствие чего опротестовано прокуратурой области и уже приводится в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

Это противоречие предложено устранить.

Депутаты в рамках заседания парламентского комитета поддержали законодательную инициативу. Окончательное решение будет принято завтра, 24 апреля, на очередной сессии регионального Собрания депутатов.