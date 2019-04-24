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Общество

В Пскове депутаты-единороссы проверили качество благоустройства дворов по партпроекту «Городская среда»

24.04.2019 16:14|ПсковКомментариев: 0

Мониторинг качества ремонта дворов, проведенного в 2018 году в рамках партийного проекта «Городская среда», прошел 24 апреля в Пскове. Депутаты фракции «Единой России» в городской Думе и представители местного исполкома партии выехали сегодня с инспекцией по нескольким адресам, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии. 

«Ремонт произведен с учетом всех наших пожеланий и очень качественно, все объекты прекрасно пережили зиму. И мы очень благодарны за такое обновление. Стоят новые скамейки - бабушки счастливы, дети с удовольствием посещают воркаут-площадку и играют в теннис. В нашем дворе теперь всегда многолюдно», - оценила председатель ТСН Людмила Елиференко, выразив общее мнение жильцов многоквартирных домов по улицам Леона Поземского, 61, Невского, 1 и 3.

Такой отзыв прозвучал во время визита народного избранника Григория Стороненкова.

«В прошлом году жители подали заявку и сами разработали проект, в котором постарались учесть всё: ремонт проезжей части, устройство пешеходных дорожек, организацию парковочных мест, зоны отдыха, освещения территории. Затем на этапе строительства люди постоянно контролировали ход работ. В ноябре прошлого года они были завершены, а несколько позже здесь была оборудована спортивная площадка и установлены малые архитектурные формы, - рассказал он. – В итоге был реализован проект с индивидуальным подходом к каждому дому и с общим комфортным комплексом для отдыха. Получилось красиво, качественно и функционально».

Тем временем депутат, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Елена Полонская побывала во дворе домов № 35 и №37 по Рижскому проспекту. «Замечаний по качеству работ нет, всё сохранилось, асфальт на месте», - констатировала она и обратила внимание, что благоустройство двора проводилось при активном участии жильцов и с учетом их мнения.

«Территорию благоустроили в точности так, как хотели псковичи: демонтировали опасные конструкции, спилили аварийные деревья, расширили парковку, оборудовали контейнерную площадку. Так облагородить двор только за счет средств муниципального бюджета, без поддержки партийного проекта «Городская среда», нам не удалось бы», - сказала Полонская.

В свою очередь исполнительный секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Виктор Рязанцев подчеркнул, что партийцы продолжат осуществлять тщательный контроль за качеством ремонта дворов по проекту «Городская среда».

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Теги: #Единая Россия #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
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