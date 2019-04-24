Общество

ООО «АСПО» прекратило вывоз мусора с кладбищ Пскова ввиду недофинансирования со стороны регоператора

Компания «АСПО» прекратила вывоз мусора с территории кладбищ Пскова ввиду недофинансирования со стороны регоператора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор предприятия Андрей Лукьянов.

Он напомнил, что до марта вывоз мусора с территории псковских кладбищ относился к сфере полномочий ООО «Базовый элемент», однако компания отказалась от обслуживания кладбищ. В связи с этим региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области (ООО «Экопром») направил письмо в ООО «АСПО» с просьбой взять эту функцию на себя.

Какое-то время подрядчик исправно выполнял эти обязанности и вывозил мусор с территории кладбищ, хоть в основной контракт «АСПО» с регоператором данный вид услуг не входит. Однако потом компания была вынуждена отказаться от взятых на себя новых обязательств в связи с тяжелым финансовым положением, в котором компания оказалась по вине регоператора.

Андрей Лукьянов напомнил, что ООО «Экопром» не платит «АСПО» за услуги по вывозу ТКО с территории Пскова и Псковского района, которые компания исправно оказывает в рамках заключенного ранее договора. «Чтобы не нарушить график вывоза мусора с территорий города, мы были вынуждены отказаться от того, что не прописано в договоре, то есть от вывоза мусора с кладбищ, о чем уведомили регоператора», - констатировал директор «АСПО».

«Мы надеялись на нормальные партнерские отношения с регоператором, старались не подводить его ни по каким направлениям, в том числе и тем, что не прописаны в договоре. Поэтому мы вывозили мусор с кладбищ, но постоянно поднимали перед регоператором вопрос о тяжелом финансовом положении на нашем предприятии из-за неоплаты услуг», - рассказал Андрей Лукьянов, заметив, что на сегодня даже задолженность за январь не погашена и на 10%.

«Объем мусора через нас идет большой, идут большие затраты по топливу. В условиях неоплаты со стороны регоператора мы финансово не можем все это потянуть за свой счет. Если бы платежи «Экопрома» были своевременными, мы бы полностью закрыли этот вопрос. А регоператор в данном случае поставил нас в такие рамки, что мы находимся на грани», - подчеркнул Андрей Лукьянов.

При этом он особо отметил, что отказ «АСПО» от содержания кладбищ не подгадывали специально к Пасхе. У компании не было намерений спровоцировать общественное недовольство на фоне православного праздника.