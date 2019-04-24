Общество

Депутаты Псковского областного Собрания хотят ввести должность старосты в сельских населенных пунктах

Комитет по законодательству и местному самоуправлению единогласно одобрил внесение изменений в законопроект «О местном самоуправлении в Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей одной из поправок является введение должности старосты сельских населенных пунктов.

Согласно законопроекту - должность необходима для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.

В функции старосты будет входить проведение личного приема жителей, доведение до сведения жителей сельского населенного пункта не реже одного раза в год информации о своей деятельности, содействие органам местного самоуправления в организации, проведении сходов, собраний и опросов граждан и осуществление иных полномочий и прав для решения возложенных на старосту задач.

Главой муниципального образования старосте выдается удостоверение, подтверждающее его статус и полномочия. Старосте может быть предусмотрена компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, за счет средств местного бюджета муниципального образования.

Предполагается, что контроль за деятельностью старосты осуществляется представительным органом муниципального образования.

Депутаты, входящие в комитет, отметили, что из разговоров с жителями деревень могут сделать вывод, что многих пугает само название «староста», так как ассоциируется со временами Советского Союза.

Также члены комитета высказали беспокойство о том, что назначение старост может вызвать недовольство местных жителей, потому что должность назначаемая, а не избираемая.

«Мы сейчас назначим, а через две сессии сами же скажем - наплодили начальников. Нужно прорабатывать методы взаимодействия и способы поощрения», - заявил заместитель председателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.