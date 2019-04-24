Общество

Глава администрации Пскова: Думаю, людям можно не беспокоиться, к Пасхе мусор с кладбищ будет вывезен

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сказал, что, несмотря на отказ мусороуборочной компании «АСПО» обслуживать городские кладбища, регоператор «Мехуборка» очистит к Пасхе эти кладбища от мусора.

«У нас заключен договор с регоператором - значит, они обязаны вывозить мусор. Будет убирать кладбища "АСПО" или другая компания - нам непринципиально. Главное - чтобы было чисто. Муниципалитет платит за это деньги. Соответственно, если что-то не так - предъявляет претензии, - констатировал Александр Братчиков. - Причем регоператор уже вывозит мусор с городских кладбищ. На это он уже заключил договор с новым подрядчиком. Так что жителям можно не беспокоиться. К Пасхе, думаю, с кладбищ весь мусор будет вывезен».