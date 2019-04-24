Общество

Комитет по законодательству и местному самоуправлению поддержал отмену отчетов о доходах для сельских депутатов

Комитет по законодательству и местному самоуправлению единогласно одобрил внесение изменений в статью Федерального закона «О противодействии коррупции». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, депутаты одобрили упрощение порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе, то есть отменили отчеты о доходах.

Со слов председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Владимира Яникова, часто главы волостей лично договариваются с местными жителями о выдвижении в кандидаты в депутаты сельских поселений и не всегда полноценно и подробно рассказывают обо всех обязанностях. Как отмечает Владимир Яников, депутаты некоторых сельских поселений пренебрегают заполнением декларации о доходах за год. Как следствие, к заполнению документов подключаются работники администрации волости, что не входит в их прямые обязанности.

«А то у нас как получается, сначала ходим-уговариваем людей стать муниципальными депутатами, человек согласился, а потом узнаёт, что ему кучу документов надо заполнять и отчитываться за старую телегу, которая во дворе стоит. Это, конечно, абсурд», - привел пример Владимир Яников.