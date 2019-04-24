Общество

Александр Козловский: Предложенные Андреем Турчаком законопроекты упрощают деятельность сельских депутатов

Предложенные вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком законопроекты значительно упрощают деятельность сельских депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Козловский 24 апреля на встрече с депутатами сельских поселений Псковской области.

Один из внесенных на рассмотрение Госдумы законопроектов упрощает порядок декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений, а второй вводит альтернативные меры ответственности муниципальных депутатов за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях.

В ходе встречи Козловский пояснил собравшимся суть проекта закона, касающегося декларирования доходов. По его словам, работающие на непостоянной основе сельские депутаты должны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера только в случае, если в течение отчетного года они приобрели земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Если же таких сделок не совершалось, сельские депутаты должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта в установленном законом порядке.

«Обсуждая этот законопроект, мы должны понимать, что основная часть сельских депутатов, работающих на непостоянной основе, – это работники социальной сферы: учителя, врачи. Полномочия депутата они осуществляют на общественных началах, но сбор деклараций и справок о доходах для жителей деревень и сел порой очень сложен», - отметил парламентарий.

Что касается второго законопроекта, предложенного Турчаком, то, по мнению Александра Козловского, он облегчает подачу декларации именно в плане ошибок и неточностей. «За любую опечатку сейчас мы несем большую ответственность, хотя лично не имеем возможности заполнить электронную декларацию, потому что не у всех жителей села есть компьютеры и интернет. Часто нам приходится заказывать эту услугу или просить знакомых заполнить этот документ», - рассказали депутаты и заметили, что в настоящее время за небольшую неточность или опечатку предусмотрено прекращение их полномочий.

После обсуждения законодательных инициатив Андрея Турчака народные избранники задали своему коллеге из Госдумы другие интересующие их вопросы. В частности, они затронули тему принятых изменений в Федеральный закон №44, вопросы, касающиеся реконструкции воинских и братских захоронений, создания и работы территориального общественного самоуправления.