Общество

В псковской Росгвардии прошел конкурс детских рисунков

Дети сотрудников и военнослужащих регионального Управления приняли участие в конкурсе рисунков «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы» в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ребята представили на суд жюри более 20 работ, выполненных акварелью, гуашью, фломастером и карандашом. На своих рисунках дети изобразили свое отношение к историческим событиям военных лет, военную технику и, конечно, простых советских людей, честно и преданно выполняющих свой долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Врио начальника Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов поблагодарил всех участников конкурса за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты.

По результатам конкурса победителем стала Мельникова Анастасия, второе место заняла Можигова Милана, а третье место заслуженно получила Полянская Мария.