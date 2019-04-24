Общество

Отчет об исполнении бюджета Пскова за 2018 год обсудили на публичных слушаниях

23 апреля в Псковской городской Думе прошли публичные слушания по исполнению бюджета города Пскова за 2018 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с докладом об исполнении бюджета за отчетный период выступила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт. Она отметила, что за 2018 год доходы бюджета города Пскова исполнены на 82,2% к годовым назначениям.

По сравнению с 2017 годом доходы бюджета города возросли на 21,6%. В собственных доходах бюджета приоритетное место занимают налоговые доходы, доля которых в общем объеме налоговых и неналоговых платежей составила 87,7%. По сравнению с 2017 годом объем налоговых доходов увеличился на 22,9 млн. рублей и составил 1 494,2 млн. рублей.

Расходы бюджета города Пскова за 2018 год составили 80,7 % от запланированных годовых плановых назначений. Общая сумма расходов бюджета города Пскова за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 19,0%.

Финансирование города велось по 13 муниципальным программам. Расходы бюджета города в 2018 году на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составили 4,3 млрд. рублей, что на 800 миллионов рублей или на 23,0% больше, чем в 2017 году. Муниципальный долг на 1 января 2019 года уменьшился на 13 миллионов рублей.

Глава города Иван Цецерский поблагодарил финансовое управление за проделанную работу и отметил, что в 2018 году было реализовано много важных для города проектов. Выполнена реконструкция улицы Свердлова и благоустройство парковой зоны вокруг памятника С.М. Кирову на Октябрьском проспекте, ремонт дорожного покрытия по 22 адресам, благоустройство 5 дворовых территорий. Заключены контракты на строительство двух садиков и пристройки к ещё одному садику. Начата реконструкция стадиона «Машиностроитель», профинансированы расходы в рамках программы на подготовку Международных Ганзейских дней. В четырех образовательных учреждениях устроены ограждения.

Председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар отметил, что нарушений по исполнению бюджета не выявлено, специалистами подготовлено заключение с рекомендациями. Участники публичных слушаний рекомендовали депутатам на следующей сессии утвердить отчет об исполнении бюджета 2018 года.