Общество

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей обсудили в Псковской области

Вопросы межведомственного взаимодействия органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением обсуди сегодня, 24 апреля, в Невеле на областном семинаре-совещании.

В мероприятии приняли участие руководство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Псковской области, специалисты муниципальных комиссий, представители правоохранительных органов, а также руководство и педагогический коллектив спецшколы.

Участники семинара-совещания обсудили работу комиссий по делам несовершеннолетних. Речь также зашла о проблемных вопросах предупреждения подростковой преступности, самовольных уходов детей из семьи и государственных учреждений.

Напомним, что в декабре прошлого года по результатам проведенной оценки эффективности организации деятельности системы профилактики Псковская область вошла в число 10 лучших регионов. Подобная оценка была озвучена на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках мероприятия был представлен опыт Невельского специального учебно-воспитательного учреждения по работе с трудными детьми и подростками. Специалисты образовательного заведения поделились наработками, в том числе по самореализации личности воспитанников в условиях спецшколы. Кроме того, участники семинара рассмотрели нейропсихологические аспекты рискованного поведения подростков.

Отдельный вопрос был посвящен наркоситуации в регионе и организации работы по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.